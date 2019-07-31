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Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Эксперты банка HSBC подсчитали, что в перспективе десяти лет россиянам выйдет дешевле пользоваться такси, чем купить личный автомобиль. Особенно это касается людей, которые проезжают на машине менее 5,4 тыс. км в год, пишет газета «Коммерсант».

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По словам представителя HSBC, исследование проводилось с учетом стоимости взятого для сравнения среднегабаритного автомобиля Toyota Camry, а также цен на топливо и обслуживание автомобиля. Также эксперты учитывали средние цены на такси и уровень доходов жителей.

Россия оказалась на первом месте по величине минимально выгодного расстояния. К примеру, в Индии для того, чтобы оправдать покупку авто, достаточно проезжать 2,7 тыс. км в год, в Великобритании — 1,1 тыс. км в год, а в Германии — всего 811 км в год.

По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси. Так, в среднем по стране стоимость одной поездки на такси составляет около 130 рублей, в Москве — около 350 рублей.

В июле 2018 года эксперты составили топ-5 недорогих кроссоверов в России.

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