Назван срок вступления в силу закона о такси в России

Закон об агрегаторах такси вступит в силу в 2019 году. Об этом 27 мая заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Уточняется, что закон направлен на урегулирование перевозок. По словам парламентария, в комитете пройдет еще несколько обсуждений по этому проекту, после чего в конце июня — начале июля его передадут в правовое управление нижней палаты парламента, пишет RT.

Законопроект будет рассмотрен в окончательном чтении, самое позднее, в сентябре. В первом чтении он был принят Госдумой в декабре 2018 года.

Согласно тексту документа, разрешение на работу воителем такси будет выдаваться на срок не менее пяти лет. Для перевозки пассажиров допускается использование транспортных средств, допущенных к участию в дорожном движении. Общий водительский стаж таксистов должен быть не менее трех лет, пишет НСН. Также предлагается все автомобили такси в России оборудовать системой ГЛОНАСС.

Кроме этого, законопроект пополнят поправками о запрете эксплуатации машин старше семи лет, а также о максимальной месячной норме рабочих часов для водителя.

Ранее 27 мая сообщалось, что автомобильный адвокат Вадим Рождественский в беседе с «Известиями» поддержал идею депутатов Госдумы запретить водителям такси в России работать сверх нормы.