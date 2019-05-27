Прямой эфир

Назван срок вступления в силу закона о такси в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закон об агрегаторах такси вступит в силу в 2019 году. Об этом 27 мая заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Путь заказан: в популярных приложениях такси найдены уязвимости
Роскачество провело тестирование сервисов на безопасность данных

Уточняется, что закон направлен на урегулирование перевозок. По словам парламентария, в комитете пройдет еще несколько обсуждений по этому проекту, после чего в конце июня — начале июля его передадут в правовое управление нижней палаты парламента, пишет RT.

Законопроект будет рассмотрен в окончательном чтении, самое позднее, в сентябре. В первом чтении он был принят Госдумой в декабре 2018 года.

Согласно тексту документа, разрешение на работу воителем такси будет выдаваться на срок не менее пяти лет. Для перевозки пассажиров допускается использование транспортных средств, допущенных к участию в дорожном движении. Общий водительский стаж таксистов должен быть не менее трех лет, пишет НСН. Также предлагается все автомобили такси в России оборудовать системой ГЛОНАСС.

Кроме этого, законопроект пополнят поправками о запрете эксплуатации машин старше семи лет, а также о максимальной месячной норме рабочих часов для водителя.

Ранее 27 мая сообщалось, что автомобильный адвокат Вадим Рождественский в беседе с «Известиями» поддержал идею депутатов Госдумы запретить водителям такси в России работать сверх нормы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фермеры оказались самыми щедрыми на чаевые пассажирами такси
В Москве стали чаще ездить на такси

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017