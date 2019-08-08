Инспекторам АМПП разрешили штрафовать автомобилистов

Инспекторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ «АМПП») смогут выписывать штрафы за неоплату парковки. До этого они могли только фиксировать оставленные на платных стоянках автомобили. Об этом 8 августа сообщает официальный сайт ведомства.

Отмечается, что на сегодняшний момент, более 300 инспекторов ГКУ «АМПП» получили статус должностных лиц — контролеров и контролеров-ревизоров.

В конце мая на столичных улицах появились инспекторы-роллеры, которые стали контролировать оплату стоянки. Также специалисты на роликовых коньках выявляют автомобили, припаркованные с нарушением правил, а также следят за состоянием дорожных знаков, табличек и разметки.

27 июня стало известно, что чаще всего во время парковки закрывают государственные регистрационные знаки водители премиальных марок авто. Так, с января 2019 года было выявлено 1728 автомобилей Mercedes-Benz и 1656 моделей BMW с номерами, закрытыми посторонними предметами.