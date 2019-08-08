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Инспекторам АМПП разрешили штрафовать автомобилистов

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Инспекторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ «АМПП») смогут выписывать штрафы за неоплату парковки. До этого они могли только фиксировать оставленные на платных стоянках автомобили. Об этом 8 августа сообщает официальный сайт ведомства.

Отмечается, что на сегодняшний момент, более 300 инспекторов ГКУ «АМПП» получили статус должностных лиц — контролеров и контролеров-ревизоров.

В конце мая на столичных улицах появились инспекторы-роллеры, которые стали контролировать оплату стоянки. Также специалисты на роликовых коньках выявляют автомобили, припаркованные с нарушением правил, а также следят за состоянием дорожных знаков, табличек и разметки.

27 июня стало известно, что чаще всего во время парковки закрывают государственные регистрационные знаки водители премиальных марок авто. Так, с января 2019 года было выявлено 1728 автомобилей Mercedes-Benz и 1656 моделей BMW с номерами, закрытыми посторонними предметами.

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