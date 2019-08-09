В России на 41% увеличились продажи новых мотоциклов

За шесть месяцев 2019 года на российском рынке было продано 7702 новых мотоцикла, что на 40,7% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 9 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что больше всего мотоциклов было продано в Москве — 1849 единиц. На втором месте рейтинга находится Подмосковье с показателем 1060 экземпляров. Третье место занимает Санкт-Петербург, где жители города приобрели 449 мотоциклов.

В Свердловской области за период с января по июнь 2019 года купили 315 новых мотоциклов. На пятом месте располагается Краснодарский край — 235 экземпляров.

8 августа сообщалось, что российский автомобильный рынок занимает пятое место среди рынков европейских стран по итогам продаж в июле 2019 года.