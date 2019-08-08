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Mercedes-Benz отзовет с российского рынка более 500 пикапов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает с российского рынка 575 пикапов X-Class, которые были проданы в период с марта по декабрь 2018 года. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает Росстандарт.

Отмечается, что во время эксплуатации пикапа с прицепом может выйти из строя тягово-сцепное устройство. Это может представлять угрозу для едущих позади машин, а также повысить риск возникновения ДТП.

Официальные дилеры проинформируют владельцев пикапов Mercedes-Benz X-Class, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения диагностики и бесплатного ремонта тягово-сцепного устройства.

17 июня сообщалось, что компания Chrysler отзывает с российского рынка 45 минивэнов Pacifica из-за проблем в передней подвеске автомобилей.

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