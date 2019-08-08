Прямой эфир

Toyota анонсировала старт продаж нового купе GR Supra

0
Фото: Toyota
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японский автоконцерн Toyota 9 августа начинает продажи на российском рынке нового купе GR Supra. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» 8 августа.

На ручнике: авторынок снижается четвертый месяц подряд
К концу года эксперты ожидают еще большего падения

Отмечается, что новинка разработана гоночным подразделением Toyota Gazoo Racing (TGR), которое занимается доработкой серийных машин марки.

Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором мощностью 340 л.с. и подвеской со спортивными настройками. От 0 до 100 км/ч купе может разогнаться за 4,3 с. Максимальная скорость искусственно ограничена на отметке 250 км/ч.

Стоимость новинки будет объявлена позже.

11 июля стало известно, что Toyota планирует начать выпуск нового кроссовера. Производство модели наладят на совместном с Mazda заводе, который сейчас строится в американском Хантсвилле, штат Алабама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты назвали самые незащищенные от угона автомобили
Новый Land Rover Defender получит пневматическую подвеску

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017