Toyota анонсировала старт продаж нового купе GR Supra

Японский автоконцерн Toyota 9 августа начинает продажи на российском рынке нового купе GR Supra. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» 8 августа.

Отмечается, что новинка разработана гоночным подразделением Toyota Gazoo Racing (TGR), которое занимается доработкой серийных машин марки.

Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором мощностью 340 л.с. и подвеской со спортивными настройками. От 0 до 100 км/ч купе может разогнаться за 4,3 с. Максимальная скорость искусственно ограничена на отметке 250 км/ч.

Стоимость новинки будет объявлена позже.

11 июля стало известно, что Toyota планирует начать выпуск нового кроссовера. Производство модели наладят на совместном с Mazda заводе, который сейчас строится в американском Хантсвилле, штат Алабама.