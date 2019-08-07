На ручнике: авторынок снижается четвертый месяц подряд

В июле российский авторынок продолжил падение, свидетельствует статистика продаж новых автомобилей в России, представленная Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Хуже всех себя чувствуют Lifan, Lexus, Peugeot, Citroen и Ford. Неожиданно драматичное падение показывает Nissan, а Renault пока не спасает даже вывод на рынок нового доступного кроссовера. Ситуацию не выправляют и возобновившиеся правительственные программы поддержки спроса. Авторынок в конце года ждут более серьезные проблемы — об этом в материале «Известий».

Сели на мель

За январь–июль рынок новых автомобилей в России сократился на 2,4%, до 968,7 тыс. проданных авто, говорится в отчете комитета автопроизводителей АЕБ в России. Десятку бестселлеров возглавляет Lada Granta (74,6 тыс. шт.; +40%). На втором месте Lada Vesta (64,7 тыс. шт.; +10%), а бронза у Kia Rio (54,6 тыс. шт.; –8%). Далее следуют Hyundai Creta (40 тыс. шт.; +4%), Hyundai Solaris (35,4 тыс. шт.; –10%), Volkswagen Polo (32,4 тыс. шт.; –0,6%), Lada Largus (24,4 тыс. шт.; –0,8%), Renault Duster (21,4 тыс. шт.; –12%), Skoda Rapid (20 тыс. шт.; +1,3%), Toyota Camry (19,2 тыс. шт.; +11,4%).

«За семь месяцев 2019 года мы наблюдаем рынок, который сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся», — прокомментировал статистику заместитель председателя комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер.

авто Фото: ТАСС/Сергей Портер

На самом дне рынка находится компания SsangYong (4 шт.; –95%), интересы которой в стране представляла российская Sollers. Де-факто этого корейского производителя можно смело считать ушедшим с российского рынка. В не менее серьезное пике упал французский тандем PSA Peugeot (2440 шт.; –31%) и Citroen (1699 шт.; –30%), который в начале июля смог подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК) с правительством России.

Падение показала также компания Chevrolet (12,7 тыс. шт.; –23%), продажи которой практически полностью приходятся на единственную модель — Chevrolet Niva. Заявивший в марте о закрытии заводов в России и делегировавший остатки бизнеса всё тому же Sollers американский концерн Ford (16,4 тыс. шт.; –31%) распродает остатки продукции со складов.

Ситуация осложнилась у компаний, которые традиционно хорошо себя чувствовали на российском рынке. Так, японский Nissan, несмотря на локализацию производства в России своих бестселлеров, за семь месяцев снизил продажи на 18% (35,3 тыс. шт.). Коллеги японцев по альянсу из Renault (76,2 тыс. шт.; –6%) в мае представили новую модель — кроссовер Arkana, — и хотя в июле началась положительная динамика, по году французы всё еще в минусе.

Кто в плюсе

У лидера российского рынка «АвтоВАЗа» (203,6 тыс. шт.; +2%) пока всё нормально с продажами, но опережающей динамики нет и не предвидится. Корейский тандем Kia (130,4 тыс. шт.; +1%) и Hyundai (101,9 тыс. шт.; 0%) находится в стагнации, выход из которой в ближайшей перспективе также не просматривается. Сильно потерявшие за последние годы Volkswagen (58 тыс. шт.; +2%) и Skoda (47,1 тыс. шт.; +10%) немного отыгрывают резкое падение прошлых лет. В премиум-сегменте стабильно всё хорошо у Mercedes-Benz (22,4 тыс. шт.; +4%) и BMW (23,2 тыс. шт.; +16%), японские конкуренты из Lexus (11,2 тыс. шт.; –17%) пока на подхвате.

авто Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

На фоне этих перипетий фантастический по меркам замороженного российского рынка взлет продаж показывает китайский Geely. Несмотря на экспорт автомобилей из Белоруссии и отсутствие компенсаций по утилизационному сбору, китайцы смогли продать 4822 автомобиля (+280%). Не менее ощутимый рост демонстрирует бренд Haval (принадлежит китайской компании Great Wall). С января по июль построившая завод в Туле компания реализовала 4672 автомобиля, что на 230% превосходит показатель алогичного периода прошлого года. У других китайских компаний дела идут хуже: Chery (3199 шт.; –4%), Lifan (2977 шт.; +66%), Changan (724 шт.; –18%), Zotye (1085 шт.; –27%).

Россияне хотят дешевый автомобиль

На фоне снижения продаж и после обращения ведущих компаний автобизнеса Минпромторг России с июля возобновил работу программы госсубсидирования автокредитования и лизинга. На эти цели выделено 10 млрд рублей. Тем не менее по итогу года автомобильный рынок упадет на 7%, к такому выводу пришел независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Я ожидаю, что по итогу года рынок сократится процентов на семь и объективных показателей для его роста нет. Многие автомобили не продаются просто потому, что у людей банально нет денег. Для некоторых компаний ситуация осложняется еще и стратегическими ошибками в управлении, как, скажем, в случае концерна PSA Peugeot Citroen — при наличии промсборки, а теперь еще и СПИКа компания всё еще не может выйти в плюс. Падение, к примеру, Nissan просто объясняет тем, что им нечем торговать — из ходовых моделей остался только Qashqai», — объясняет Бургазлиев.

авто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С прогнозом эксперта согласен генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. О также считает, что многие концерны допустили стратегические ошибки, сократив свой ассортимент в России, как это, например, сделали Renault и Nissan.