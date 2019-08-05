Нихао подкралось: китайские BMW и Audi могут приехать из Владивостока

В России уже скоро могут появиться подержанные автомобили из Китая, причем как чисто китайские, так и японские, европейские и американские модели, произведенные в Поднебесной. Главными «воротами» ввоза может стать Владивосток, где сейчас действует отсрочка на оснащение автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Цены на автомобили из Китая довольно заманчивые — средневзвешенная стоимость до растаможки одной машины составляет около 510 тыс. рублей. Подробности — в материале «Известий».

Первое китайское предупреждение

В конце июля первая партия автомобилей с пробегом из Гуанчжоу была отправлена на экспорт. Таким образом местная компания отреагировала на решение министерства торговли Китая о снятии запрета на экспорт автомобилей китайской сборки с пробегом. Изначально жесткие ограничения на экспорт авто с вторичного рынка действовали по договоренности между китайским правительством и автоконцернами — существовали серьезные опасения, что плохое качество произведенных в стране автомобилей (иностранных в том числе) навредит имиджу этих компаний за рубежом.

За последние годы качество китайских автомобилей существенно выросло. В то же время в 2018 году рынок новых машин Китая вошел в фазу стагнации (28 млн шт.; -2,8% к 2017 году), в связи с чем и было принято решение немного увеличить емкость рынка новых авто за счет экспорта подержанных.

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Первая экспортная партия составила 300 штук суммарной стоимостью $2,5 млн. Таким образом до таможенной очистки средневзвешенная цена одного отправленного на экспорт автомобиля составила $8,3 тыс., или примерно 510 тыс. рублей. Правда, компания из Гуанчжоу не указала, о каких именно марках и моделях автомобилей идет речь, но уже известно, что в качестве адресов назначения выбраны Мьянма, Камбоджа, Нигерия и Россия.

Ищут вход

Китайские бизнесмены уже проводили ряд предварительных встреч с некоторыми автодилерами Владивостока на предмет реализации китайских подержанных машин, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в автобизнесе Приморья. Местные продавцы, поставляющие японские праворульные иномарки, имеют все необходимые компетенции для оперативной растаможки, поставок в Центральную Россию и продажи подержанных машин, к тому же в регионе временно приостановлена обязанность при ввозе устанавливать бортовой модуль российской системы экстренного реагирования на ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».

Единичные поставки подержанных автомобилей из Китая в Россию уже осуществлялись. К примеру, сейчас на одной из площадок объявлений можно найти лот с BMW 530Li, буква L означает, что это удлиненная версия BMW 5-series. Такие машины производятся исключительно для Китая, но именно они могут быть интересны россиянам, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

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«В прошлом году в Китае было продано 28 млн новых машин и только 14 млн подержанных. Всего же в Китае насчитывается около 300 млн автомобилей с пробегом, сравните это с 5,5 млн российского вторичного рынка и почувствуйте разницу — в 55 раз больше. Ассортимент там колоссальный, соответственно, предложение по цене очень выгодное, я бы даже сказал демпинговое. Конечно, не всё, что есть там, может быть интересно нашему покупателю, но, скажем, хорошо зарекомендовавшие у нас модели Toyota, Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz были бы наиболее востребованы. Тем более что и для перекупов они более маржинальны», — отметил Ифанов.

Много не привезут

Впрочем, большой перспективы у подержанных китайских автомобилей в России нет. Экспорт вряд ли перешагнет хоть сколько-нибудь существенный показатель, считает аналитик по автопрому ВТБ-Капитала Владимир Беспалов. По его словам, меры российского правительства — заградительные таможенные тарифы и утилизационный сбор — защитили российский рынок от подержанных иномарок. Экономической целесообразности везти какие-либо подержанные иномарки в Россию нет, полагает эксперт.

Сейчас в России таможенная пошлина на легковые автомобили с пробегом составляет 22%. Вдобавок не менее ощутимо бьют по импорту проиндексированные на 15% в 2017 году ставки утилизационного сбора. Например, за автомобиль с двигателем объемом свыше 2 л придется заплатить сбор 84–126 тыс. рублей. Кроме того, придется потратиться на получение свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

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В правительстве такие барьеры считают достаточными: в Минэкономразвития вопрос по защите авторынка от импорта подержанных автомобилей переадресовали коллегам в Минпромторге. Там, в свою очередь, «Известиям» сообщили, что, несмотря на снижение таможенных пошлин в прошлом году (по договоренностям с ВТО), министерство «не ожидает серьезного увеличения импорта подержанных автомобилей».

Сервис и продавцы найдутся

Производители и продавцы автомобилей по-разному оценивают перспективы вероятного китайского нашествия. В российском офисе BMW «Известиям» сообщили, что любой автомобиль BMW может рассчитывать на качественное обслуживание в официальных дилерских центрах вне зависимости от места производства, но запчастей может на него и не оказаться у дилеров.

«Мы уважаем право потребителя выбирать товары и услуги, наиболее соответствующие его потребностям. Вместе с тем автомобили с пробегом, ввезенные в Россию с других рынков, могут быть не сертифицированы на российском рынке и не предназначены для постоянного использования в России с учетом климатических и других эксплуатационных особенностей. Существуют также определенные модели, которые предназначены для отдельных рынков, соответственно, запчасти для них не поставляются на другие рынки» , — рассказал официальный представитель BMW в России Василий Мельников.

В компании Toyota сообщили, что отзывные кампании и обслуживание у дилера будут производиться также независимо от страны ввоза, но на заводскую гарантию не стоит рассчитывать.

«Сервисные кампании не зависят от способа ввоза, модели автомобиля и возраста. Владелец любого автомобиля Toyota и Lexus может обратиться за сервисным обслуживанием и заказом запасных частей в официальный дилерский центр Toyota и Lexus. Единственное, нужно делать поправку на срок поставки некоторых запасных частей, если речь идет об обслуживании автомобиля, не представленного на российском рынке. Что касается гарантии, то она распространяется только на автомобили, приобретенные у официального дилера на территории России, на транзитные автомобили и автомобили, поставляемые на экспорт».

кит3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Официальный представитель Volkswagen сообщила, что концерн не готов комментировать вопрос обслуживания подержанных импортных автомобилей. В компании Mercedes-Benz рассказали, что на все новые автомобили распространяется гарантия завода-изготовителя в соответствии с законодательством, действующая по всему миру независимо от того, для какой страны произведен и в какой стране пребывает автомобиль.

«Гарантийная поддержка оказывается клиентам официальными дилерами Mercedes-Benz по всему миру», — сообщила руководитель пресс-службы «Мерседес-Бенц Рус» Марина Илларионова.

Для дилеров подержанные автомобили из Китая могут стать дополнительной точкой роста, считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.