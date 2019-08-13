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ЦОДД Москвы назвал день с наибольшим числом машин из Подмосковья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В августе 2019 года по будням в Москву из-за МКАД въезжает от 700 тыс. до 800 тыс. машин. Об этом сообщается во вторник, 13 августа, в официальном аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

По данным ведомства, наибольшее число автомобилей с подмосковными номерами приезжает в столицу по четвергам.

Ранее ЦОДД предупредил москвичей о возвращении пробок в связи с окончанием летнего сезона. Серьезные дорожные заторы начнут появляться Москве с 26 августа.

По словам специалистов, трафик может вырасти сразу на 100–125 тыс. машин в день. Наибольшие затруднения ожидаются у торговых центров и детских магазинов.

31 июля сообщалось, что Государственная автоинспекция впервые опубликовала карту, на которой указаны все размещенные на дорогах камеры наблюдения.

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