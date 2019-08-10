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В ЦОДД анонсировали возвращение пробок в Москву

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о возвращении пробок в связи с окончанием летнего сезона. Соответствующее сообщение появилось в субботу, 10 августа, в Twitter-аккаунте организации.

«Пробки начнут возвращаться в Москву с 26 августа вместе с отпускниками, студентами и школьниками», — отметили в ЦОДД.

По словам специалистов, трафик может вырасти сразу на 100-125 тыс. машин в день. Наибольшие затруднения ожидаются у торговых центров и детских магазинов, пишет «Газета.ру».

«Собирайте своих в школу сейчас — пока не началось», — добавляется в тексте.

8 августа сообщалось, что в Москве и Подмосковье планируется протестировать новый сервис по информированию водителей о пробках на дорогах.

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