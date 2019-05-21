Загоревшаяся «Газель» привела к 10-километровой пробке на МКАД

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) образовалась 10-километровая пробка из-за загоревшейся «Газели». Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел 21 мая. По данным телеканала, грузовик вспыхнул на внешней стороне московской автодороги напротив района Строгино. На место прибыли экстренные службы и спасатели. В ГИБДД рассказали, что «Газель» загорелась в результате столкновения с другим транспортным средством. Пострадавших в результате аварии нет.

Из-за случившегося по внешней стороне МКАД проезд открыт только по одной из пяти полос. По словам очевидцев, пробка растянулась практически на 10 км, затор также отображается в сервисе «Яндекс.Пробки». Устанавливаются причины произошедшего.

29 апреля сообщалось, что МВД подготовит новые меры для снижения смертности на дорогах.