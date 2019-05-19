Зеленский заранее извинился за пробки в день инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в канун инаугурации.
По его словам, он и его команда предлагали провести инаугурацию 19 мая, чтобы это был выходной день и чтобы не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян. Однако Верховная рада проголосовала за 20 число.
«Простите, пожалуйста. Простите все, простите нас, простите Верховную раду», — подытожил Зеленский.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в канун инаугурации.
По его словам, он и его команда предлагали провести инаугурацию 19 мая, чтобы это был выходной день и чтобы не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян. Однако Верховная рада проголосовала за 20 число.
«Простите, пожалуйста. Простите все, простите нас, простите Верховную раду», — подытожил Зеленский.