Зеленский заранее извинился за пробки в день инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в канун инаугурации.

По его словам, он и его команда предлагали провести инаугурацию 19 мая, чтобы это был выходной день и чтобы не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян. Однако Верховная рада проголосовала за 20 число.

«Простите, пожалуйста. Простите все, простите нас, простите Верховную раду», — подытожил Зеленский.