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«АвтоВАЗ» рассказал о сроках выпуска Lada Vesta с вариатором

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» работает над созданием модели Lada Vesta с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором). Об этом 13 августа сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя пресс-службы компании Сергея Ильинского.

По данным представителя предприятия, производство новой модификации стартует в течение ближайших двух лет. При этом Ильинский не уточнил, идет ли речь только о седане или вариатор появится и на универсалах. Вся подробная информация появится ближе к началу выпуска новинки.

В конце июля в России начались продажи модели Lada XRAY Cross с вариатором японской фирмы Jatco. Базовая стоимость такого автомобиля без учета скидок составляет 846 900 рублей.

12 августа сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил работу после окончания корпоративного отпуска, который продлился три недели.

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