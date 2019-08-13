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Названы самые популярные кроссоверы со средней ценой 1,2 млн рублей

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Эксперты «Автостата» составили рейтинг самых популярных в России кроссоверов со средней ценой от 1 до 1,2 млн рублей по итогам продаж за семь месяцев 2019 года. Об этом 13 августа говорится в сообщении аналитического агентства.

Первое место занимает модель Hyundai Creta, которая с января по июль 2019 года разошлась тиражом 40 039 автомобилей. Средняя цена такой машины составляет 1,17 млн рублей. На втором месте находится Renault Duster — 21 403 проданных кроссовера. Средняя стоимость модели — 997 тыс. рублей. Третье место занимает Renault Kaptur, который выбрали 15 609 россиян. Цена машины составляет 1,14 млн рублей.

На четвертой позиции расположился «УАЗ Патриот» — с января по июль реализовано 7143 такие машины, каждая из которых стоила около 1 млн рублей. В топ-5 входит также кроссовер Nissan Terrano. Его объем продаж — 6 923 единицы, а средняя цена — 1,2 млн рублей.

8 августа стало известно, что российский автомобильный рынок занимает пятое место среди рынков европейских стран по итогам продаж в июле 2019 года.

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