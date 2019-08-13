Porsche презентовал два новых гибридных кроссовера

Немецкий автопроизводитель Porsche представил две мощные гибридные модели: Cayenne Turbo S E-Hybrid и Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что оба кроссовера оснащены силовой установкой, состоящей из четырехлитрового бензинового мотора и электродвигателя. Суммарная отдача составляет 680 л.с. и 900 Н.м крутящего момента. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат Tiptronic S.

Оба автомобиля разгоняются до 100 км/ч за 3,8 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 295 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле не превышает 3,9 л на 100 км.

В базовую комплектацию Cayenne Turbo S E-Hybrid и Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe входят система подавления кренов, керамические тормозные механизмы, 21-дюймовые легкосплавные диски и адаптивная пневмоподвеска.

12 августа стало известно, что мировая премьера первого в истории Porsche электрического автомобиля состоится 4 сентября 2019 года.