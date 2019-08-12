«АвтоВАЗ» возобновил работу после трехнедельных каникул

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» возобновил работу после окончания корпоративного отпуска, который продлился три недели. Об этом 12 августа сообщает ТАСС.

Отмечается, что в период отпуска с 22 июля по 11 августа на предприятиях группы «АвтоВАЗ» в Тольятти и Ижевске была продолжена плановая модернизация оборудования и проведены ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.

По итогам семи месяцев 2019 года на российском рынке продано 203 672 новых автомобиля Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%. Самой популярной моделью Lada за период с января по июль 2019 года стала Granta — своих покупателей нашли 74 634 автомобиля этого семейства.

1 августа стало известно, что «АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.