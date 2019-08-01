«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada. Об этом 1 августа сообщает Lada Online.

Так, в частности, модели Lada Granta, Lada 4×4 и Lada XRAY подорожали на 5 тыс. рублей, Lada Largus — на 6 тыс. рублей, а Lada Vesta — на 7 тыс. рублей.

Отмечается, что это уже третье массовое повышение цен на автомобили Lada в 2019 году. В январе стоимость машин увеличилась в среднем на 15–20 тыс. рублей в связи с увеличением ставки НДС до 20%. В июле машины подорожали в среднем на 1% из-за инфляции.

22 июля сообщалось, что российские дилеры компании «АвтоВАЗ» начали продажи модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco. Стоимость модели начинается с отметки 841 900 рублей.