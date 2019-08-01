Прямой эфир

«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили

0
Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada. Об этом 1 августа сообщает Lada Online.

За ним не заржавеет: на узлах «Нивы» сделали машину для миллионеров
Тест-драйв необычного российского внедорожника Apal-21541 Stalker

Так, в частности, модели Lada Granta, Lada 4×4 и Lada XRAY подорожали на 5 тыс. рублей, Lada Largus — на 6 тыс. рублей, а Lada Vesta — на 7 тыс. рублей.

Отмечается, что это уже третье массовое повышение цен на автомобили Lada в 2019 году. В январе стоимость машин увеличилась в среднем на 15–20 тыс. рублей в связи с увеличением ставки НДС до 20%. В июле машины подорожали в среднем на 1% из-за инфляции.

22 июля сообщалось, что российские дилеры компании «АвтоВАЗ» начали продажи модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco. Стоимость модели начинается с отметки 841 900 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Haval планирует расширить производство в России
Kia выпустила спецверсию модели Stinger для гонок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017