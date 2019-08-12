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Новый кроссовер Nissan Juke представят в сентябре

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Фото: indianautosblog.com
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Японская компания Nissan испытывает кроссовер Nissan Juke второго поколения на европейских дорогах. Об этом 12 августа сообщает Indianautosblog.

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По данным издания, серийную версию автомобиля оснастят большими колесными дисками с низкопрофильными шинами, новыми светодиодными фонарями и широким спойлером. При этом некоторые стилистические элементы машина позаимствует у концептуальной модели Nissan Gripz.

Кроссовер Nissan Juke следующего поколения будет построен на абсолютно новой модульной платформе CMF-B (Common Module Family), которая создана инженерами Nissan и Renault.

Новая серийная модель Nissan Juke получит два бензиновых мотора объемом 1 и 1,6 л, а также 1,5-литровый турбодизель. Кроме того, планируется выпуск версии с гибридной силовой установкой.

Мировая премьера новинки состоится 3 сентября 2019 года. В продаже новый Nissan Juke появится в начале 2020 года.

16 мая сообщалось, что Nissan представил систему автономного управления ProPILOT 2.0, которая не требует от водителя удерживать руки на руле при езде по шоссе внутри занимаемой полосы.

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