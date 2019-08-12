В России создан беспилотный катафалк на базе Lada Kalina

Российские студенты одного из сибирских вузов разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina. Об этом 12 августа сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что машина может развивать скорость до 5 км/ч. Проект отправили на доработку, при этом Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» даст возможность студентам проконсультироваться с более опытными профессионалами из «Яндекса», МАДИ, «КамАЗа» и прочих компаний.

В пресс-службе «Автонета» отметили, что в ближайшем будущем цифровизация, скорее всего, затронет и похоронную отрасль, поэтому для ее развития необходимы качественные транспортные средства.

11 июля был показан беспилотный автомобиль для Москвы. Он разработан на базе Hyundai Sonata 2020, его система берет управление полностью на себя, а вмешательство водителя требуется только в особых случаях.