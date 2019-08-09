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Дептранс доработал приложение для фиксации нарушений ПДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Столичные власти модифицировали приложение «Помощник Москвы», с помощью которого граждане могут фиксировать нарушение правил стоянки. Об этом 9 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Так, приложение стало еще более автоматизированным. Переходы между этапами фиксаций управляются таймерами, и переход от распознавания номера автомобиля к фотографии, а затем к видеосъемке происходит теперь без прикосновения к экрану смартфона.

Кроме того, «Помощник Москвы» при помощи геолокации и размеченных зон на карте может определять, какие виды нарушений можно фиксировать в том или ином месте.

Также камера устройства может фиксировать нарушения только в том случае, если она находится в стационарном положении, а машина нарушителя расположена в поле ее обзора.

8 августа стало известно, что инспекторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ АМПП) смогут выписывать штрафы за неоплату парковки. До этого они могли только фиксировать оставленные на платных стоянках автомобили.

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