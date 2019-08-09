Автомобили Jaguar и Land Rover подключат к сервисам «Яндекса»

Автомобили британского концерна Jaguar Land Rover, оснащенные мультимедийной системой Touch Pro с функцией InControl Apps, получили доступ к сервисам «Яндекса». Об этом говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» в пятницу, 9 августа.

Первым сервисом, которым смогут воспользоваться владельцы машин Land Rover и Jaguar, стал «Яндекс.Навигатор». Отмечается, что с помощью системы InControl Apps можно вывести на монитор мультимедиа приложение со своего смартфона. Для этого на телефон необходимо установить приложения InControl Apps и «Яндекс.Навигатор» и подключить устройство к машине через USB-порт.

23 января сообщалось, что «Яндекс» выпустил бортовой компьютер для автомобилей, на которых уже установлена мультимедийная система «Яндекс.Авто» с сервисами «Навигатор», «Музыка», «Погода» и голосовым помощником «Алиса».

Собственную разработку в компании предлагают установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя.