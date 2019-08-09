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Эксперты назвали топ-10 самых популярных марок кроссоверов в России

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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В первом полугодии 2019 года в России было продано почти 330 тыс. новых кроссоверов. Об этом 9 августа пишет аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, больше всего кроссоверов реализовала корейская компания Hyundai. За шесть месяцев жители страны купили чуть более 51 тыс. машин этой фирмы. Второе место занимает Renault с показателем 32 374 автомобиля. На третьем месте находится автопроизводитель Nissan, автомобили которого предпочли 29 911 россиян.

В топ-10 марок-лидеров по продажам кроссоверов в России также вошли: Toyota (26 388 ед.), Kia (23 480 ед.), Volkswagen (20 106 ед.), Mitsubishi (18 351 ед.), Lada (15 046 ед.), BMW (11 327 ед.) и Chevrolet (10 890 ед.).

Отмечается, что на долю кроссоверов приходится 43% от общих продаж легковых автомобилей в стране.

28 июня сообщалось, что в России из 43,5 млн легковых автомобилей, состоящих на учете, 2,65 млн единиц (6%) — машины старше 30 лет.

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