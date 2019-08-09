BMW отзовет в России более 22 тыс. машин из-за проблем с электрикой

Немецкая компания BMW отзывает с российского рынка 22 286 автомобилей 5-й и 6-й серии, которые были проданы в период с июня 2003 года по август 2010 года. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает Росстандарт.

Поводом для отзывной кампании стали выявленные случаи образования коррозии на плюсовом проводе аккумуляторной батареи. Это может привести к различным сбоям в работе электрики автомобиля.

Официальные дилеры компании BMW известят владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в сервисный центр для бесплатной диагностики и ремонта транспортных средств.

1 июля сообщалось, что Porsche отзывает в России 2 055 автомобилей Porsche Panamera (тип 970) из-за вероятности возникновения коротких замыканий в электронном блоке управления кондиционером.