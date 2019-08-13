В России вступил в силу закон о безальтернативных платных дорогах

Закон, позволяющий строить в районах Крайнего Севера платные автомобильные дороги при отсутствии альтернативной бесплатной трассы, вступил в силу 13 августа, сообщает ТАСС.

Согласно документу, разрешено строить платные автотрассы в районах Крайнего Севера, если дорога или ее участок находятся вне границ городских и сельских населенных пунктов, а также если участком является отдельное искусственное дорожное сооружение. Раньше для районов Крайнего Севера действовало единое правило об обязательном наличии бесплатной автодороги при строительстве рядом платной.

Отмечается, что плату за проезд по таким трассам разрешается взимать только с владельцев грузовиков. Легковой автотранспорт и мотоциклы смогут передвигаться по дорогам бесплатно.

18 июля сообщалось, что в Минтрансе России предложили штрафовать водителей за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам. За нарушение могут взыскивать от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей.