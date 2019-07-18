Минтранс предложил штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам

В Минтрансе России предложили штрафовать водителей за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам. За нарушение могут взыскивать от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсант» 18 июля.

Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект. Штраф за первое нарушение составит 2,5 тыс. рублей, за повторное в течение года — 10 тыс. рублей, но допускаются скидки. Факт неуплаты будут фиксировать камеры.

В рамках готовящейся к внедрению системы freeflow наказание будет взиматься иначе. Если при въезде на платный участок у водителя будет недостаточно средств для оплаты проезда, он будет проинформирован о задолженности, которую нужно погасить в течение пяти суток. В противном случае выписывается штраф.

На данный момент за попытку въехать на платный участок без оплаты проезда водителя штрафуют за игнорирование запрещающего сигнала светофора. Если автолюбитель ломает шлагбаум, то оформляется ДТП, а если при этом скрывается с места — материалы передают в полицию, чтобы поставить вопрос о лишении водителя прав.

Система безбарьерного проезда freeflow позволяет автоматически оплатить проезд через находящийся в салоне машины транспондер. Таким образом, больше не придется останавливаться на пунктах взимания платы. Впервые ее протестируют на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), которая сейчас находится в стадии строительства. Предположительно, первый, третий и пятый участки трассы будут готовы в октябре 2020 года, четвертый — в октябре 2021 года.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит 530 км. Дорога пройдет по территории «новой Москвы» и Подмосковья примерно в 50 км от МКАД, параллельно Малому и Большому бетонным кольцам. Проект планируется полностью завершить к 2025 году.