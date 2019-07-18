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Минтранс предложил штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Минтрансе России предложили штрафовать водителей за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам. За нарушение могут взыскивать от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсант» 18 июля.

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Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект. Штраф за первое нарушение составит 2,5 тыс. рублей, за повторное в течение года — 10 тыс. рублей, но допускаются скидки. Факт неуплаты будут фиксировать камеры.

В рамках готовящейся к внедрению системы freeflow наказание будет взиматься иначе. Если при въезде на платный участок у водителя будет недостаточно средств для оплаты проезда, он будет проинформирован о задолженности, которую нужно погасить в течение пяти суток. В противном случае выписывается штраф.

На данный момент за попытку въехать на платный участок без оплаты проезда водителя штрафуют за игнорирование запрещающего сигнала светофора. Если автолюбитель ломает шлагбаум, то оформляется ДТП, а если при этом скрывается с места — материалы передают в полицию, чтобы поставить вопрос о лишении водителя прав.

Система безбарьерного проезда freeflow позволяет автоматически оплатить проезд через находящийся в салоне машины транспондер. Таким образом, больше не придется останавливаться на пунктах взимания платы. Впервые ее протестируют на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), которая сейчас находится в стадии строительства. Предположительно, первый, третий и пятый участки трассы будут готовы в октябре 2020 года, четвертый — в октябре 2021 года.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит 530 км. Дорога пройдет по территории «новой Москвы» и Подмосковья примерно в 50 км от МКАД, параллельно Малому и Большому бетонным кольцам. Проект планируется полностью завершить к 2025 году.

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