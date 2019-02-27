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Стали известны сроки завершения строительства ЦКАД

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Первый, третий и пятый участки Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будут построены в октябре 2020 года, четвертый — в октябре 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам совещания у вице-премьера Максима Акимова.

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Участники совещания подтвердили, что строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с обновленным графиком.

«Единый график сформирован с подтверждением следующих сроков окончания работ: первый, третий и пятый пусковые комплексы — октябрь 2020 года, четвертый пусковой комплекс — октябрь 2021 года», — говорится в сообщении.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит 530 км. Дорога пройдет по территории «новой Москвы» и Подмосковья примерно в 50 км от МКАД, параллельно Малому и Большому бетонным кольцам. Проект планируется полностью завершить к 2025 году. В конце июля прошлого года мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что строительство московского участка ЦКАД вступило в завершающую стадию.

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