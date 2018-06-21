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Основные работы по строительству ЦКАД планируют завершить к 2020 году

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Основные работы по строительству Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в московском регионе планируют завершить к 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, градоначальник отметил, что ЦКАД должна улучшить дорожную ситуацию на территории Москвы и Подмосковья, пишет агентство городских новостей «Москва».

ЦКАД — проект кольцевой автодороги вокруг Москвы, ее длина составит около 530 км. Дорога расположена на максимальном удалении 50 км от МКАД и пройдет по территориям «новой Москвы» и Подмосковья. В 2015 году началось строительство дороги.

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