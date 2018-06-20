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Столичные дороги в жару будут поливать каждые два часа

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Московские дороги в жаркую погоду будут поливать каждые два часа. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в среду, 20 июня.

В ведомстве уточнили, что в жаркие дни, когда температура воздуха составляет +25 градусов и выше, специалисты проводят орошение, направляя струи воды вверх, чтобы охладить не только асфальт, но и воздух, сообщает телеканал «360». Обеспечением промывки дорог занимаются 5 тыс. единиц техники.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, регулярный пролив необходим для того, чтобы существенно снизить уровень пластической деформации асфальта, которой он подвержен при длительном воздействии прямых солнечных лучей и большой транспортной нагрузке. В основном, мойка дорожного покрытия проводится в ночное время с 23:00 до 7:00, но для устранения загрязнений трасс дополнительно проводится и дневная.

Ранее сообщалось, что понедельник, 18 июня, стал самым жарким днем в Москве в 2018 году. 

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