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Синоптики пообещали похолодание в Москве в конце недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Похолодание придет в Москву в конце текущей недели. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

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По прогнозам метеорологов, 23 и 24 июня в Москве температура воздуха составит +22...+23 градуса, а ночью опустится до +16. Также высока вероятность кратковременных осадков с грозами. Атмосферное давление ожидается порядка 742 мм рт. ст. 23 июня и 744 мм рт. ст. — 24 июня, пишет сайт kp.ru

В течение недели ожидается теплая и солнечная погода, температура воздуха в понедельник, 18 июня, может составить +29 градусов.

Во вторник, 19 июня ожидается +25...+26 градусов, а также дожди с грозами.

В среду, 20 июня, будет преобладать умеренно теплая погода без существенных осадков. В дневные часы температура воздуха составит +25...+28 градусов, ночью — +16...+19 градусов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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