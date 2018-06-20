Теплая погода без осадков ожидается в Москве 20 июня

Сухая и теплая погода ожидается в Москве 20 июня, днем воздух в столице прогреется до 24 градусов. Об этом информирует погодный центр «Фобос».

«Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице +22…+24 градусов, по области +20…+25 градусов», — говорится в сообщении на сайте метеослужбы.

Как уточняют синоптики, солнечная и сухая погода обусловлена приходом гребня западного антициклона, однако температурный фон будет комфортным, поскольку вернется в климатическое русло. Вместе с тем центр отмечает, что в Москве будет относительно плотный западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Накануне, 19 июня, погода в Москве достигла рекордной отметки с начала года. Согласно данным метеостанции на ВДНХ, воздух в столице прогрелся до 28 градусов.