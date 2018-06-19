Температура в Москве достигла рекордной отметки

Температура воздуха на столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до отметки 28,0 градуса. Это рекорд для 2018 года.

«Предыдущий максимум с начала 2018 года был установлен 2 мая, когда воздух прогрелся до 27,9 градуса», — цитирует «Интерфакс» сотрудника Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

Абсолютный максимум для 19 июня остается непревзойденным: в 1897 году температура в столице составила 31,8 градуса.

Синоптики обещают в ближайшие три дня в Москве ветреную погоду с порывами до 17 м/с. Дожди пойдут лишь в среду, в четверг и пятницу осадков не ожидается.

20 июня, согласно прогнозу, ожидается температура 22–24 градуса, 21 июня — 24–26 градусов, 22 июня — 28–30 выше нуля.