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МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Подмосковный главк МЧС экстренно предупредил об ожидающихся в регионе днем 19 июня грозах с градом и сильным ветром.

Порывы могут достигать 15 м/c, сообщает сайт «Комсомольской правды».

В МЧС рекомендуют жителям во время сильного ветра закрывать все окна и форточки, а на улице обходить шаткие конструкции и деревья. Кроме того, спасатели напоминают, что при грозе нельзя купаться или рыбачить, также не следует прятаться под деревьями.

В Москве, по прогнозам синоптиков, 19 июня также местами ожидается дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха достигнет +25 градусов.

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