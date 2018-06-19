Автомобилистов предупредили о ливне в Москве

Столичным автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за ливня, который ожидается в Москве днем 19 июня. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

По словам специалистов, ожидается ухудшение дорожной ситуации днем и в вечерний час пик в столице в связи с изменением погоды. Водителей призвали быть внимательными на дорогах и по возможности пересесть на общественный транспорт, пишет НСН.

По прогнозам синоптиков, 19 июня в столице местами ожидается дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха составит от +23 до +25 градусов.