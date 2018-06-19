Гидрометцентр запустит суперкомпьютер для более точных прогнозов

На базе Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России 15 июля будет запущен суперкомпьютер, увеличивающий точность прогнозов. Через два года новое устройство сможет определять точную погоду на более длинный промежуток времени, чем сейчас, то есть с пяти до семи дней.

«С 15 июля у нас заработает в полную силу суперкомпьютер. И через два года точность прогнозов будет увеличена с пяти до семи дней по всей европейской территории и по Москве прежде всего. Люди смогут ориентироваться на него в своей хозяйственной деятельности», — рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что 15 дней — самый максимальный срок прогнозов, который можно рассматривать в исторической перспективе.

«Атмосфера — это хаотическая система. Вектор определяется только на короткий интервал», — пояснил представитель Гидрометцентра.

В дни главного футбольного события мира — чемпионата мира по футболу — Гидрометцентр создал специальную карту с погодой в 11 российских городах, в которых пройдут матчи. Информация дублируется на английском языке, обновляясь каждый час.

В день матча ЧМ-2018 между Россией и Египтом, 19 июня, Гидрометцентр предсказал кратковременные небольшие осадки и усиление ветра до 14 м/c.