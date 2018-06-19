Синоптики предупредили о грозе в Москве 19 июня

Кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве и Московской области 19 июня. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит +23…+25 градусов в Москве, +20…+25 градусов в области, пишет РИАМО. Ветер юго-западный порывами до 5–10 м/с, при грозе — до 15 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Также предупреждение о грозе, граде и сильном ветре в Подмосковье распространило региональное ГУ МЧС России. Там в ближайшие часы не рекомендуется выходить на улицу.

Метеорологи также предупредили, что колебания метеоэлементов отрицательно повлияют на самочувствие метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями.

Накануне синоптики объявили в Москве и ЦФО «желтый» уровень погодной опасности на 19 июня.