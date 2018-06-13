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Синоптики спрогнозировали жару в Петербурге и Сочи во время матчей ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В Санкт-Петербурге и Сочи во второй день чемпионата мира по футболу, 15 июня, ожидается теплая погода. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«15 июня в Санкт-Петербурге будет 25 градусов тепла, дождей не ожидается. В Сочи в этот день будет жарко — столбик термометра поднимется до 30 градусов, однако возможен небольшой дождь», –– передает ТАСС.

Также она отметила, что в другом городе-хозяине ЧМ в этот день, наоборот, ожидается похолодание. Так, в Екатеринбурге столбики термометров не поднимутся выше 13 градусов. Возможны кратковременный дожди.

Ранее 13 июня синоптики рассказали о погоде в Москве в день открытия мундиаля.

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