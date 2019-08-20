В России исчезнет самая длинная сплошная линиия разметки

Департамент дорожной деятельности Воронежской области планирует осенью 2019 года изменить разметку на трассе Воронеж–Нововоронеж, где в начале июня в рамках эксперимента появилась самая длинная в стране сплошная линия. Ее протяженность составляет 40 км. Об этом 20 августа сообщает Drom.

«Разметка себя оправдала — за 2,5 месяца на участке дороги не случилось ни одного ДТП, при том что трасса всегда была аварийной. За девять лет до этого здесь погибли более 100 человек, 300 пострадали. Результат эксперимента хороший, но есть плохие отзывы от автомобилистов, которым приходится ехать со скоростью 60–70 км/час. Посмотрим, какая дисциплина будет у водителей после изменения разметки», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в сентябре в сплошной линии появятся шесть разрывов для обгона или разворота.

13 мая сообщалось, что активисты движения «МотоМосква» обратились в ГИБДД с просьбой сделать дорожную разметку менее скользкой. По их словам, линии из гладкого пластика при наезде на них в мокрую погоду приводят к потере управления мотоциклом. Так происходит до 25% всех неконтактных ДТП.