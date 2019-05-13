Мотоциклисты попросили ГИБДД сделать дорожную разметку менее скользкой

Активисты движения «МотоМосква» обратились в ГИБДД с просьбой сделать дорожную разметку менее скользкой. По их словам, линии из гладкого пластика при наезде на них в мокрую погоду приводят к потере управления мотоциклом. Так происходит до 25% всех неконтактных ДТП.

Новая «вафельная» разметка в сочетании с пешеходными «зебрами» и прерывистыми линиями превращает город в полосу препятствий для мотоциклистов, рассказал «Известиям» руководитель объединения, один из соавторов инициативы Андрей Иванов. Для ухода в занос мотоциклу достаточно даже кратковременной потери сцепления. Если опытный мотоциклист может как-то справиться, то для большинства это чревато падениями и травмами.

Иванов подчеркнул, что мокрая разметка усложняет движение даже для автомобилей.

В пресс-центре ГУ МВД по Москве сообщили, что ответ на инициативу будет дан «в предписанные сроки». За прошлый год зарегистрировано 810 ДТП с участием мотоциклов, однако уточнить, какой процент аварий связан с мокрой разметкой, в ведомстве не смогли.

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