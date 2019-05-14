Нескользкий тип: мотоциклисты просят сделать разметку менее опасной

Мотоциклисты просят ГИБДД и власти столицы сделать дорожную разметку менее скользкой. С инициативой выступили активисты движения «МотоМосква». Прерывистые линии, пешеходные «зебры» и «вафли» на перекрестках выполняются из гладкого пластика. При наезде на него в мокрую погоду ведущим колесом мотоцикл мгновенно теряет управление. По оценкам экспертов, так происходит 25% всех неконтактных ДТП.

Упал, очнулся, гипс

В Москве активно применяются дорожные инновации, в их числе нанесение «вафельной» разметки. Сплошные диагональные линии, сеткой покрывающие перекресток, с недавних пор сообщают водителям, что останавливаться в этом месте нельзя. Однако мотоциклистам и проехать бывает сложно: скользкий пластик может доставить неприятности даже опытному райдеру. А вкупе с пешеходными «зебрами» и прерывистой линией город превращается для них в «полосу препятствий», рассказал «Известиям» руководитель объединения «МотоМосква» и соавтор инициативы Андрей Иванов.

— Разметку сегодня делают из пластика с гладким профилем, его высота в отдельных местах достигает 10 мм. При намокании — в дождь, туман или после проезда поливальной машины — разметка становится скользкой, как лед. Одно неосторожное движение — и уже упал, — пояснил Андрей Иванов.

По словам байкера, при езде на мотоцикле даже кратковременной потери сцепления ведущего колеса достаточно, чтобы уйти в занос. Если опытный мотоциклист может из него каким-то образом выйти, то для большинства любителей двухколесного транспорта ситуации заканчиваются падением и травмами. К тому же повышается риск ДТП.

— У нас есть приложение для взаимопомощи на дорогах, и примерно четверть всех сообщений там — формата «поскользнулся на разметке, занесло, упал». Мы проводили испытания — даже у автомобиля тормозной путь непрогнозируемо меняется на мокрой разметке, что уж говорить о мотоцикле? — подчеркнул Андрей Иванов.

В пресс-центре ГУ МВД по Москве сообщили, что ответ на инициативу сообщество байкеров «получит в предписанные сроки». По данным столичного управления ГИБДД, в Москве числится более 95 тыс. мотоциклов. При этом за прошлый год сотрудники дорожной полиции зарегистрировали 810 ДТП с их участием. Какой процент аварий произошел из-за скользкой разметки, в ведомстве уточнить не смогли.

В пресс-службе департамента ЖКХ Москвы, который занимается нанесением дорожной разметки, не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

Держись крепче

Статистикой падений мотоциклистов на пешеходных переходах и перекрестках обеспокоены в Гильдии автошкол России. Глава организации Сергей Лобарев тоже считает, что стоит использовать другие материалы или пересмотреть методику нанесения дорожной разметки.

— Покрытие, которым теперь выполняют линии разметки и «зебру» пешеходных переходов, безусловно, более заметно и дольше не стирается, чем традиционное. Но для водителей двухколесных транспортных средств оно травмоопасно. За рубежом, насколько мне известно, применяют другие материалы, которые при намокании не делаются такими скользкими, — подчеркнул эксперт.

В некоторых мотошколах курсантов дополнительно учат правильной технике проезда пешеходных переходов. Общие рекомендации примерно следующие: стоит переезжать разметку перпендикулярно, не проходить ее «под тягой» (то есть выжимая газ) и не начинать тормозить на ней. Но это не дает стопроцентной гарантии безопасности, а кроме того, выполнять рекомендации в точности не всегда позволяет дорожная ситуация.

Сделать разметку менее скользкой также возможно, если наносить «шершавый» пластик, сказал эксперт по дорожному строительству Александр Малов.

— В пластиковую разметку можно добавлять щебеночный отсев, гранитную крошку, стеклянные шарики или другие фракции твердых материалов. Это сделает поверхность шероховатой, что должно дать достаточный коэффициент сцепления. Однако я с такой технологией в своей практике не сталкивался. Прежняя разметка краской в отличие от пластика сохраняет неровности асфальта, поэтому не так скользит, — пояснил собеседник «Известий».

20190503113745_KAZ_9378 «Ночные волки» — первый официальный в СССР байкерский клуб, существующий с 1989 года. В 1995-м был зарегистрирован в России как общественная некоммерческая организация «Русские мотоциклисты». Байк-центр расположен в Нижних Мнёвниках Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков 20190503112629_KAZ_9213 В этом году мероприятие впервые решили сделать двухдневным: столичный мотофестиваль запланировали на 3 и 4 мая Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков 20190503122041_KAZ_0065 Открытие мотосезона — важное событие не только в жизни байкеров, но и автомобилистов. Теперь последним стоит быть еще внимательнее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков 20190503122451_KAZ_0216 Ожидается, что в заезде примут участие не менее 6 тыс. мотоциклистов, в том числе из Прибалтики, Польши, Германии, Белоруссии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0603 3 мая посетителей ждала развлекательная шоу-программа в парке Горького, на следующий день предусмотрен мотопарад по Садовому кольцу. Байкеры стартуют с проспекта Академика Сахарова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0815 Клуб «Ночные волки» имеет строгую вертикаль власти, закрепленную уставом. По собственным заявлениям, в нем состоят около 5 тыс. человек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0761 Ряды «Ночных волков» могут пополнить только мужчины. Наркоманов, наркодилеров, сатанистов и представителей сексуальных меньшинств не принимают Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0789 Членские взносы добровольные, они не являются условием пребывания в клубе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_1156 Основатель и лидер «Ночных волков» — советский и российский байкер Александр Залдостанов по прозвищу Хирург Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_1170 Что интересно, у мотоклуба существует клуб-побратим — пилотажная истребительная группа «Русские витязи» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_1717 Мотопарад завершится концертом на большой сцене парка Горького с участием ведущих отечественных рок-исполнителей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_1239 При клубе существует подразделение Wolf Engineering, состоящее из механиков-любителей, которые занимаются сборкой и ремонтом мотоциклов. Кроме того, «Ночные волки» выпускают линию одежды для байкеров Wolf Wear. C 2001 года при клубе организована спортивная команда Wolf Racing Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_1974 «Ночные волки» стали частью международного байк-движения с 1992 года, у клуба множество региональных отделений и ряд зарубежных — в Белоруссии, на Украине, в Болгарии, Македонии, Сербии, Румынии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам Александра Малова, для увеличения безопасности можно было бы наносить разметку не целыми отрезками, а небольшими квадратами. Это помогло бы, во-первых, улучшить сцепление шин с дорогой, а во-вторых, дало бы эффект виброшумовой полосы. При наезде на нее водитель получает дополнительный сигнал, что транспортное средство меняет траекторию.