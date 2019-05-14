Нескользкий тип: мотоциклисты просят сделать разметку менее опасной
Мотоциклисты просят ГИБДД и власти столицы сделать дорожную разметку менее скользкой. С инициативой выступили активисты движения «МотоМосква». Прерывистые линии, пешеходные «зебры» и «вафли» на перекрестках выполняются из гладкого пластика. При наезде на него в мокрую погоду ведущим колесом мотоцикл мгновенно теряет управление. По оценкам экспертов, так происходит 25% всех неконтактных ДТП.
Упал, очнулся, гипс
В Москве активно применяются дорожные инновации, в их числе нанесение «вафельной» разметки. Сплошные диагональные линии, сеткой покрывающие перекресток, с недавних пор сообщают водителям, что останавливаться в этом месте нельзя. Однако мотоциклистам и проехать бывает сложно: скользкий пластик может доставить неприятности даже опытному райдеру. А вкупе с пешеходными «зебрами» и прерывистой линией город превращается для них в «полосу препятствий», рассказал «Известиям» руководитель объединения «МотоМосква» и соавтор инициативы Андрей Иванов.
— Разметку сегодня делают из пластика с гладким профилем, его высота в отдельных местах достигает 10 мм. При намокании — в дождь, туман или после проезда поливальной машины — разметка становится скользкой, как лед. Одно неосторожное движение — и уже упал, — пояснил Андрей Иванов.
По словам байкера, при езде на мотоцикле даже кратковременной потери сцепления ведущего колеса достаточно, чтобы уйти в занос. Если опытный мотоциклист может из него каким-то образом выйти, то для большинства любителей двухколесного транспорта ситуации заканчиваются падением и травмами. К тому же повышается риск ДТП.
— У нас есть приложение для взаимопомощи на дорогах, и примерно четверть всех сообщений там — формата «поскользнулся на разметке, занесло, упал». Мы проводили испытания — даже у автомобиля тормозной путь непрогнозируемо меняется на мокрой разметке, что уж говорить о мотоцикле? — подчеркнул Андрей Иванов.
В пресс-центре ГУ МВД по Москве сообщили, что ответ на инициативу сообщество байкеров «получит в предписанные сроки». По данным столичного управления ГИБДД, в Москве числится более 95 тыс. мотоциклов. При этом за прошлый год сотрудники дорожной полиции зарегистрировали 810 ДТП с их участием. Какой процент аварий произошел из-за скользкой разметки, в ведомстве уточнить не смогли.
В пресс-службе департамента ЖКХ Москвы, который занимается нанесением дорожной разметки, не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».
Держись крепче
Статистикой падений мотоциклистов на пешеходных переходах и перекрестках обеспокоены в Гильдии автошкол России. Глава организации Сергей Лобарев тоже считает, что стоит использовать другие материалы или пересмотреть методику нанесения дорожной разметки.
— Покрытие, которым теперь выполняют линии разметки и «зебру» пешеходных переходов, безусловно, более заметно и дольше не стирается, чем традиционное. Но для водителей двухколесных транспортных средств оно травмоопасно. За рубежом, насколько мне известно, применяют другие материалы, которые при намокании не делаются такими скользкими, — подчеркнул эксперт.
В некоторых мотошколах курсантов дополнительно учат правильной технике проезда пешеходных переходов. Общие рекомендации примерно следующие: стоит переезжать разметку перпендикулярно, не проходить ее «под тягой» (то есть выжимая газ) и не начинать тормозить на ней. Но это не дает стопроцентной гарантии безопасности, а кроме того, выполнять рекомендации в точности не всегда позволяет дорожная ситуация.
Сделать разметку менее скользкой также возможно, если наносить «шершавый» пластик, сказал эксперт по дорожному строительству Александр Малов.
— В пластиковую разметку можно добавлять щебеночный отсев, гранитную крошку, стеклянные шарики или другие фракции твердых материалов. Это сделает поверхность шероховатой, что должно дать достаточный коэффициент сцепления. Однако я с такой технологией в своей практике не сталкивался. Прежняя разметка краской в отличие от пластика сохраняет неровности асфальта, поэтому не так скользит, — пояснил собеседник «Известий».
По словам Александра Малова, для увеличения безопасности можно было бы наносить разметку не целыми отрезками, а небольшими квадратами. Это помогло бы, во-первых, улучшить сцепление шин с дорогой, а во-вторых, дало бы эффект виброшумовой полосы. При наезде на нее водитель получает дополнительный сигнал, что транспортное средство меняет траекторию.