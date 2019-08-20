Прямой эфир

Российские продажи Lamborghini выросли в четыре раза

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За семь месяцев 2019 года в России было продано 88 автомобилей Lamborghini, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 20 августа говорится в сообщении аналитического агентства.

Самым продаваемым автомобилем стал кроссовер Urus, обладателями которого за отчетный период стали 69 россиян. На втором по популярности месте находится модель Aventador, которая за январь–июль разошлась тиражом в количестве 11 единиц. На третьем месте с объемом продаж восемь машин находится спорткар Huracan.

Отмечается, что больше всего новых моделей Lamborghini за семь месяцев нынешнего года было продано в Москве. Жители города приобрели 41 автомобиль.

19 августа стало известно, что самым популярным автомобилем в Москве по итогам января–июля 2019 года стал седан Volkswagen Polo.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФАР поддержала условие освобождения водителей от штрафов
Aurus опроверг информацию о снижении цен на свои автомобили

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019