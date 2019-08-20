Российские продажи Lamborghini выросли в четыре раза

За семь месяцев 2019 года в России было продано 88 автомобилей Lamborghini, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 20 августа говорится в сообщении аналитического агентства.

Самым продаваемым автомобилем стал кроссовер Urus, обладателями которого за отчетный период стали 69 россиян. На втором по популярности месте находится модель Aventador, которая за январь–июль разошлась тиражом в количестве 11 единиц. На третьем месте с объемом продаж восемь машин находится спорткар Huracan.

Отмечается, что больше всего новых моделей Lamborghini за семь месяцев нынешнего года было продано в Москве. Жители города приобрели 41 автомобиль.

19 августа стало известно, что самым популярным автомобилем в Москве по итогам января–июля 2019 года стал седан Volkswagen Polo.