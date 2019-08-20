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ФАР поддержала условие освобождения водителей от штрафов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев поддержал инициативу депутатов Госдумы освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.

Сообщается, что законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента. По мнению авторов документа, его принятие позволит автовладельцам своевременно узнавать о правонарушении и воспользоваться предусмотренной статьей 32.2 КоАП РФ возможностью уплаты административного штрафа со скидкой.

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«Я думаю, это очень хорошее и справедливое предложение с точки зрения того, что водителям предлагается оплачивать половину от штрафа», — сказал Сергей Канаев.

Он добавил, что инициатива привлечет на портал госуслуг большее количество пользователей. «Тот факт, что водители сверяют свои штрафы с порталом госуслуг, — это абсолютно правильно. При этом водители будут заходить на портал с такой периодичностью, в зависимости от того, как они будут сомневаться, нарушили ли они ПДД», — заключил Канаев.

В настоящее время водители могут оплатить назначенный штраф с 50% скидкой в течение 20 дней после составления административного протокола.

7 августа стало известно, что в Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО. Камеры помогут отследить автовладельцев без страховки, и при помощи определенной системы им будут отправлены рекомендации и предупреждения.

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