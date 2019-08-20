ФАР поддержала условие освобождения водителей от штрафов
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев поддержал инициативу депутатов Госдумы освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.
Сообщается, что законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента. По мнению авторов документа, его принятие позволит автовладельцам своевременно узнавать о правонарушении и воспользоваться предусмотренной статьей 32.2 КоАП РФ возможностью уплаты административного штрафа со скидкой.
«Я думаю, это очень хорошее и справедливое предложение с точки зрения того, что водителям предлагается оплачивать половину от штрафа», — сказал Сергей Канаев.
Он добавил, что инициатива привлечет на портал госуслуг большее количество пользователей. «Тот факт, что водители сверяют свои штрафы с порталом госуслуг, — это абсолютно правильно. При этом водители будут заходить на портал с такой периодичностью, в зависимости от того, как они будут сомневаться, нарушили ли они ПДД», — заключил Канаев.
В настоящее время водители могут оплатить назначенный штраф с 50% скидкой в течение 20 дней после составления административного протокола.
7 августа стало известно, что в Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО. Камеры помогут отследить автовладельцев без страховки, и при помощи определенной системы им будут отправлены рекомендации и предупреждения.