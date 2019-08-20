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В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты штрафа за нарушение ПДД в определенных случаях. Об этом 20 августа сообщает «РИА Новости».

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Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.

Авторы инициативы выступили за снятие штрафа, если подобная информация не появилась на портале в течение 10 дней со дня совершения правонарушения.

Свое предложение они обосновали тем, что очень часто автовладельцы получают уведомления о штрафах, которые им назначили еще несколько лет назад. При этом на портале госуслуг никакой информации не было.

Поэтому новая поправка позволит россиянам не только своевременно оплачивать штрафы, но и делать это со скидкой в первый месяц.

7 августа стало известно, что в Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО. Камеры помогут отследить автовладельцев без страховки, и при помощи определенной системы им будут отправлены рекомендации и предупреждения.

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