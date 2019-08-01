В Самарской области испытали аэростат для борьбы с нарушителями ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области в течение трех дней проводили эксперимент по выявлению нарушителей ПДД с помощью аэростата. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба ГИБДД.

По данным ведомства, видеокамера, установленная на летательном аппарате может различить номера автомобиля как днем, так и ночью. Видео с нарушением ПДД поступает в передвижной пункт управления, откуда она передается ближайшему экипажу ДПС.

С помощью аэростата уже пойманы пять водителей за выезд на встречную полосу. Согласно действующему законодательству, за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Отмечается, что эксперимент по выявлению нарушителей ПДД с помощью аэростата будет продолжен.

3 июля сообщалось, что Госавтоинспекция России собирается разработать правила установки на дорогах камер фото- и видеофиксации нарушений.