Audi приступила к тестам нового пятидверного купе A5 Sportback
Немецкая компания Audi приступила к дорожным тестам пятидверного купе A5 Sportback 2020 модельного года. Об этом 1 августа пишет Motor1.
По данным издания, серийная версия автомобиля получит новые фары и радиаторную решетку с крупными «сотами», а также большие выхлопные патрубки по краям заднего бампера.
В салоне появится цифровая приборная панель и обновленная информационно-развлекательная система с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем.
Ожидается, что европейские продажи обновленного пятидверного купе Audi A5 Sportback стартуют в начале 2020 года.
29 июля сообщалось, что Audi в течение года начнет продажи в Европе нового кроссовера RS Q8 с мощным двигателем.