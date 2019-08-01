Audi приступила к тестам нового пятидверного купе A5 Sportback

Немецкая компания Audi приступила к дорожным тестам пятидверного купе A5 Sportback 2020 модельного года. Об этом 1 августа пишет Motor1.

По данным издания, серийная версия автомобиля получит новые фары и радиаторную решетку с крупными «сотами», а также большие выхлопные патрубки по краям заднего бампера.

В салоне появится цифровая приборная панель и обновленная информационно-развлекательная система с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем.

Ожидается, что европейские продажи обновленного пятидверного купе Audi A5 Sportback стартуют в начале 2020 года.

29 июля сообщалось, что Audi в течение года начнет продажи в Европе нового кроссовера RS Q8 с мощным двигателем.