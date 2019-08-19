Aurus опроверг информацию о снижении цен на свои автомобили

Российское представительство люксового автомобильного бренда Aurus опровергло информацию, появившуюся в «Российской газете» 18 августа о том, что стоимость небронированной версии седана Senat S600 будет начинаться от 8 млн рублей. Ранее СМИ сообщали, что она будет начинаться с отметки 18 млн рублей.

«Информация о снижении цены на автомобили Aurus, указанная в публикации на сайте RG.ru, является недостоверной. Цены на автомобили будут озвучены во время официального открытия первого фирменного шоурума Aurus на территории «Москва-Сити», которое состоится 23 августа 2019 года», — сообщили в компании.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

10 апреля стало известно, что бренд Aurus собирается снизить стоимость своих автомобилей, заменяя иностранные комплектующие на отечественные аналоги.