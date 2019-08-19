Aston Martin показал дизайн серийного кроссовера DBX на видео

Британская автомобильная компания Aston Martin опубликовала 19 августа на официальном Youtube-канале видеоротизер первого в своей истории кроссовера DBX, который дебютирует в декабре 2019 года.

Судя по видеоролику у серийной модели появится светодиодные фары и ходовые огни, ребристый капот со светящейся эмблемой марки, а также большая решетка радиатора.

Кроссовер Aston Martin DBX будет оснащаться теми же бензиновыми двигателями, что и спорткары DB11. Базовым станет четырехлитровый силовой агрегат мощностью 600 л.с. Топовая версия получит 750-сильный мотор объемом 5,2 л.

Сборка машин будет налажена на новом заводе марки, который расположен на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил (RAF) в местечке Сент-Атан в Южном Уэльсе (Великобритания). Первые клиенты получат заказанные машины во второй половине 2020 года.

16 августа сообщалось, что спортивный автомобиль Aston Martin DB5, который в 1964 году принял участие в съемках фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер», был продан на аукционе в городе Монтерей (США, штат Калифорния) за $6,4 млн.