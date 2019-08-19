Прямой эфир

Infiniti завершила испытания мощного гибридного автомобиля

0
Фото: Infiniti
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Infiniti совместно со специалистами гоночной команды Renault F1 Team разработали и протестировали концептуальный автомобиль Q60 Project Black S, оснащенный сдвоенной гибридной силовой установкой. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» 19 августа.

Концептуальный автомобиль построен на базе купе Q60 S. Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 571 л.с. От 0 до 100 км/час машина разгоняется менее чем за 4 секунды.

Отмечается, что финальные испытания автомобиля прошли на трассе «Зальцбургринг» в Австрии. За рулем прототипа находился действующий пилот команды Renault F1 Team Нико Хюлькенберг.

Решение о возможном производстве серийного автомобиля на базе концепта Infiniti Q60 Project Black S будет принято до конца 2019 года.

16 августа сообщалось, что Infiniti выпустила первый тизер своего нового люксового кроссовера QX55.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кабриолет Volkswagen T-Roc дебютирует во Франкфурте
Минтранс разработал новую методику по установке дорожных камер

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019