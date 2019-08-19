Infiniti завершила испытания мощного гибридного автомобиля

Компания Infiniti совместно со специалистами гоночной команды Renault F1 Team разработали и протестировали концептуальный автомобиль Q60 Project Black S, оснащенный сдвоенной гибридной силовой установкой. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» 19 августа.

Концептуальный автомобиль построен на базе купе Q60 S. Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 571 л.с. От 0 до 100 км/час машина разгоняется менее чем за 4 секунды.

Отмечается, что финальные испытания автомобиля прошли на трассе «Зальцбургринг» в Австрии. За рулем прототипа находился действующий пилот команды Renault F1 Team Нико Хюлькенберг.

Решение о возможном производстве серийного автомобиля на базе концепта Infiniti Q60 Project Black S будет принято до конца 2019 года.

16 августа сообщалось, что Infiniti выпустила первый тизер своего нового люксового кроссовера QX55.