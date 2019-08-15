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Минтранс разработал новую методику по установке дорожных камер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство транспорта России представило новую методику размещения видеокамер вдоль автомобильных дорог. Об этом 15 августа сообщает «Коммерсант».

Новый проект будет называться «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД». В документе говорится, что места установки камер видеофиксации необходимо выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов».

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Также владельцам автомобильных дорог рекомендуется размещать в интернете информацию о том, где находятся камеры, даже если они представляют собой муляжи. Кроме того, если в зоне контроля число нарушений снизится на 80%, камеры необходимо переместить в другое место, заменив их муляжами.

Отмечается, что документ будет утвержден в декабре 2019 года.

Всего на дорогах России функционирует 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

За прошедший год 106 млн постановлений по делам об административных правонарушениях вынесены на основании материалов, которые были зафиксированы комплексами фотовидеофиксации. Это составляет 82,7% от общего количества вынесенных постановлений за 12 месяцев 2018 года.

8 апреля сообщалось, что число штрафов, вынесенных из-за ошибок в работе систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, не превышает 0,25% от общего количества санкций.

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