В Госдуме предложили внести электросамокаты и гироскутеры в ПДД

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов выступил с предложением обновить правила дорожного движения (ПДД) с учетом появления таких средств передвижения, как электросамокаты, гироскутеры и сегвеи. Об этом 14 августа сообщает «РИА Новости».

В своем обращении к министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову депутат отмечает, что среди водителей растет напряженность в связи с использованием коммерческими фирмами и частными лицами средств передвижения на аккумуляторных батареях. Политик также отметил, что в настоящее время в системе дорожного движения не определен статус владельцев такой техники.

«Правила использования подобных устройств для передвижения по автомобильным дорогам необходимо закрепить в ПДД наряду с такими транспортными средствами, как велосипеды, мопеды, мотороллеры, для недопущения аварийных ситуаций», — сказал Ярослав Нилов.

В декабре 2018 года председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявлял, что в ПДД должны появиться положения, посвященные использованию гироскутеров, сегвеев и моноколес в городе. При этом в отдельных зонах столицы порядок использования таких транспортных средств может быть определен на региональном уровне.

22 мая сообщалось, что владельцев электросамокатов могут обязать получать права.