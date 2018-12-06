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В МГД предложили ввести ПДД для сигвеев и гироскутеров

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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В Правилах дорожного движения (ПДД) должны появиться положения, посвященные использованию гироскутеров, сигвеев и моноколес в городе. В отдельных зонах Москвы порядок использования портативных транспортных средств может быть определен на региональном уровне. Об этом 6 декабря рассказал председатель Мосгордумы (МГД) Алексей Шапошников.

Политик отметил, что в настоящее время в системе дорожного движения не определен статус владельца моноколеса или гироскутера.

«Для того чтобы упорядочить правила передвижения таких транспортных средств, считаем целесообразным выйти с инициативой о корректировке федеральных Правил дорожного движения», — цитирует Шапошникова «Интерфакс».

Председатель МГД также отметил, что портативные транспортные средства часто используются владельцами в метро, парках и других зонах, на которые ПДД не распространяются. На этих территориях проблему можно решить правовым актом Москвы.

5 декабря стало известно, что правительство России внесло в Правила дорожного движения понятие «Велосипедная зона», а также сообщило о появлении новых дорожных знаков и разметки.

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